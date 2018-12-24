2018-12-24T18:51:39+03:00
Общество

«Дети в какой-то степени меркантильные»: якутский Дед Мороз рассказал, о чем его просят в письмах

Эhээ Дьыл пожаловался, что ребятишки очень часто хотят в подарок дорогие гаджеты
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Эhээ Дьылу 76 лет. Фото: news.ykt.ruЭhээ Дьылу 76 лет. Фото: news.ykt.ru
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Уже 18 лет знаменитого ученого, биолога Гавриила Угарова знают как Эhээ Дьыла – якутского Деда Мороза (с чего все начиналось – см. ниже). Под Новый год он получает сотни писем от ребятишек Якутии и других регионов страны.

Эhээ Дьылу 76 лет. Кстати, он, признается, «есть в соцсетях и просматривает интернет». Молодое поколение не дает дедушке «отстать от жизни». Ну и, что греха таить, «просвещает» в письмах, что такое планшеты, айфоны и прочие гаджеты!

- Дети пишут, конечно, пишут много, - рассказал Эhээ Дьыл «Комсомолке». - Первое время я этих писем очень ждал. Все время подходил к почтовому ящику. А теперь боюсь подходить, потому что их приходит очень много! А у меня нет возможности отвечать на все эти письма. Но стараюсь просмотреть все. Дети, как говорится... дети своего времени. В какой-то степени меркантильные... Просят, ну, необходимые им вещи. Гаджеты, роботы. И телефоны совремённые.

- Желания исполнятся?

- Хе-хе (смеется), - рядом же сидит мама. Вместе же пишут!

Но есть и другие желания. Есть и такие дети, кто просит здоровья своей бабушке, братику, который болеет, чтобы в новом году здоровье поправилось. Или те, которые очень бедные, в подарок пришли конфеты хотя бы были. А один мальчуган, ученик пятого класса написал очень трогательное письмо: "Дорогой дедушка мороз, я прошу, вы не болейте и никогда не умирайте. Если вы умрете, то без вас нового года не будет".

- А вам что-нибудь присылают в подарок?

- Ааа, это тоже интересно. Когда 10 рублей прислали, 50, 100 рублей, ага. И рисунки, в каждом письме рисунок. Они рисуют меня, снегурочку, мой дом, оленей разных. В таком плане эти рисунки.

- Помните первые письма, что в них было?

- 18 лет назад девочки кукол просили, а мальчики - механическую машинку. Современные дети более технически продвинуты.

- А о чем будут просить дети будущего, еще через 20 лет?

- Даже не знаю! Но просить все равно будут. И будут верить в Деда Мороза.

- А взрослым можно писать письма Деду Морозу?

- Обязательно. Многие люди живут без цели. Когда вы пишите свои желания, тем самым вы ставите себе цели на будущий год. И тогда все обязательно исполнится.

От Эhээ Дьыла – специально для читателей «КП»:

- «Комсомолку» уважаю! За то, что в ней пишут. За то, что она сохранила свое название. Желаю всем вашим читателям и слушателям быть оптимистами. Потому что желания и настроение материализуются. Но если человек пессимист, то и жизнь у него такая будет. А у оптимиста жизнь идет в гору! Никогда не унывать! Быть целеустремленным. В жизни только тот добивается успеха, у кого есть цели и задачи. А еще более тот, кто поднимается надо обыденностью. С наступающим всех Новым годом!

Гавриил Угаров, доктор биологических наук, преподавателя Северо-Восточного федерального университета Фото: СОЦСЕТИ

Гавриил Угаров, доктор биологических наук, преподавателя Северо-Восточного федерального университетаФото: СОЦСЕТИ

СПРАВКА «КП»

Гавриил Угаров - доктор биологических наук, преподавателя Северо-Восточного федерального университета, почетный работник высшего образования РФ. Изобрел биологический термометр со шкалой Угарова. Автор свыше 50 научных публикаций, писатель-фантаст. Однажды задумался: почему в Якутии нет своего Деда Мороза? Стал изучать литературу по теме, обнаружил понятие «дьыл». В якутской культуре существовало поверье, что зимой приходит старик Дьыл со своим Быком холода — с их приходом в и наступает холодное время года. В 1999 году он написал книгу о якутском Деде Морозе и его внучке Хаарчаане, взяв в качестве прототипа якутского Деда Мороза Эhээ Дьыла. А в 2010 сам выступил в этой роли, - впервые на большой республиканской елке.

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