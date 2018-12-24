Ушла из жизни известная якутская актриса Галина Тихонова

23 декабря от тяжелой болезни скоропостижно скончалась якутская актриса театра и кино Галина Тихонова. Ей был всего 31 год.

Галина Тихонова родилась 21 июня 1987 года в селе Табага Мегино-Кангаласского района Якутии. В 2010 году окончила с отличием Арктический государственный институт культуры и искусств по специальности «Актерское искусство».

После окончания института служила в «Театре Олонхо». Играла в спектаклях «Олох Долгуннара», «Эрбэхчэй Бэргэн», «Ырыа - хоhоон», «Удаганки», «Таптал Талыыта», «Пионовая беседка», «Дьырыбына Дьырылыатта» и других.

Вместе с труппой театра побывала с гастролями во Франции, где зрители увидели спектакли «Кыыс Дэбилийэ» и «Эллэй Боотур», и в Японии, где показывали «Удаганки» и «Кыыс Дэбилийэ». Со спектаклем «Удаганки» была номинирована на Национальную театральную премию «Золотая Маска».

В Саха театре была занята в спектаклях «Бедный Яков» и «Переселение».

На счету Галины – несколько ярких ролей в кино. Они снималась в фильмах «Однажды», «Дорога», «Белый ягель», «Заблудившиеся», «Темные силы», «Счастье», «Мой убийца», «Ага»

Галина Тихонова получила приз IV Якутского Международного кинофестиваля за лучшую женскую роль в фильме «Мой убийца». За роль в фильме «Белый ягель» отмечена премией XXIV Китайского кинофестиваля «Золотой петух и Сто цветов» как самая популярная иностранная актриса. Отличник культуры Республики Саха (Якутия).

В июне 2016 года Галина Тихонова прошла профессиональную переподготовку в Международной летней театральной школе союза театральных деятелей России для профессиональных артистов моложе 35 лет.

Как отмечают коллеги, творчество Галины Тихоновой проникнуто чистотой и лиричностью, а ее героини наделены глубокими чувствами и обаянием. От других актрис ее отличали мягкость и искренняя манера игры. В своих ролях она утверждала красоту и благородство человеческой души.