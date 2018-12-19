«Ёлки последние» первыми увидели школьники Якутска

18 декабря в Якутске в кинозале «Россия» прошел благотворительный предпремьерный показ комедии «Ёлки последние». Седьмая серия елочного альманаха от Тимура Бекмамбетова завершает новогоднюю киноэпопею.

Добрую историю о том, как самая большая страна в мире проживает самый волшебный день в году – 31 декабря, посмотрели около 600 якутских школьников. Показ семейного кино о новогоднем волшебстве, хороших людях и их сокровенных желаниях, которые сбываются под бой курантов, предваряли видеопоздравления актеров, снятые специально для якутян.

Столица республики неслучайно выбрана для предпоказа новогоднего хита – первая часть «Ёлок», вышедшая на экраны в 2010 году, начиналась с кадров, снятых в Старом городе Якутска. В киноальманах вошли пять новелл. По сюжету одной из них герой Сергея Светлакова с семьей собирается вернуться в Якутск и открыть на полученном в республике дальневосточном гектаре… зоопарк.

Историю о том, как самая большая страна в мире проживает 31 декабря, посмотрели около 600 якутских школьников.Фото: Нинель Гусева

За эти годы на «Ёлках» выросло целое поколение зрителей. Многие фразы из фильма стали афоризмами: «Россия — самая большая страна на планете, а чем больше страна, тем больше проблем», «На Деда Мороза надейся, а сам не плошай», «Без кого встретишь Новый год, без того и проведешь», «Счастье — это когда ты что-то потерял, а потом вдруг нашел» и другие. В финальной части картины к ним добавилось еще несколько, в том числе: «Перед Новым годом Вера нужна всем».

Из этого фильма россияне узнали о теории шести рукопожатий, согласно которой каждый человек на земле знает другого через шесть знакомых. Летом 2018 года Тимур Бекмамбетов, который приезжал в Якутск с рабочим визитом, открыл для себя якутское кино. Теперь компания «Базелевс», которая готова вступить в диалог с местными кинематографистами, находится на расстоянии одного рукопожатия.

Сборы от показа фильма «Ёлки последние» 31 декабря решением съемочной группы будут направлены в благотворительный фонд «Подсолнух». Ежегодно создатели фильма посещают подопечных фонда: дети, страдающие первичным иммунодефицитом, не могут покинуть стены клиники.

Трейлер фильма Ёлки 7: Последние.

Старт проката последней части новогодней комедии в кинотеатрах страны намечен на 27 декабря.

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