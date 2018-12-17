Марафон в минус 60: полицейский из Италии устроит забег на Полюсе холода

Полицейский из города Падуя (Италия) Паоло Вентурини сделает попытку пробежать классический марафон на Полюсе холода в Якутии в январе 2019 года. Прошлой зимой спортсмен-экстремал уже проверил свои силы в забеге при температуре 40 градусов ниже нуля.

В 2018 году Паоло Вентурини дважды приезжал в Якутию. Пробежав дистанцию при -40, он отметил, что бег при такой температуре не доставил ему особых проблем.

Летом спортсмен посетил Оймяконский район, где проложил маршрут для своего январского забега. Он очень надеется, что в это время установится температура до -60 градусов и ниже.

За плечами Паоло Вентурини – марафон в одной из самых жарких пустынь в мире в Иране при +52. Теперь он хочет проверить способности человеческого организма при экстремально низких температурах и протестировать спортивную одежду разных производителей.

Итальянец отправится на Полюс холода не один. Прибывшая с ним команда будет вести съёмки документального фильма о республике. Также Паоло Вентурини отметил, что не против, если на 42-километровой дистанции к нему присоединятся спортсмены из Якутии.

По словам члена клуба любителей бега «Дьулуур» Ярослава Торговкина, желающих составить компанию итальянцу много – в республике популярность бега растет с каждым годом. Однако большинство из них – ветераны, и бежать в его темпе они вряд ли смогут.

Наиболее вероятный кандидат – опытный бегун, 46-летний глава Эмисского наслега Амгинского района Илья Пестерев. Это будет далеко не первый его марафон. В марте 2018 года Илья Ильич участвовал в многодневном легкоатлетическом пробеге из Якутска в Магадан протяженностью 1902 км, посвященном 73-летию победы в Великой Отечественной войне. Сейчас он очень хочет испытать свои силы на Полюсе холода.

- Итальянский спортсмен – закаленный, хорошо подготовленный и очень вынослив физически. Однако бегать на длинные дистанции в такой мороз тяжеловато. Надо учитывать, что бег при минус 40 и при минус 60 – это очень разные вещи. Главные опасности забега при экстремально низких температурах – воспаление легких, ожоги верхних дыхательных путей и воздействие холода на суставы. Особое внимание стоит уделить адаптации. Чтобы организм привык, нужна минимум неделя, а лучше дней десять. Дистанцию он пробежит, я даже не сомневаюсь, но это потребует максимальной концентрации сил и очень тщательного подхода к экипировке. На таком морозе менять одежду нужно будет каждый час – влага не отводится от тела на все 100%, - отметил Ярослав Торговкин.

1 декабря в рамках традиционного зимнего забега члены клуба «Дьулуур» пробежали дистанцию в 5 и 10 километров. Температура воздуха составляла минус 43 градуса.

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