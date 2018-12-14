2018-12-14T06:47:49+03:00
Общество

Как похудеть к Новому году?

Что об этом думает фитнес-тренер
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Под Новый год грядущие корпоративы и желание влезть в то самое платье дружно загоняют девушек в залы.Под Новый год грядущие корпоративы и желание влезть в то самое платье дружно загоняют девушек в залы.Фото: Архив "КП"
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В фитнес-клубах всея России аншлаг – грядущие корпоративы и желание влезть в то самое платье дружно загоняют девушек в залы. Правда, в таких условиях желаемого эффекта можно и не достичь.

СБРОСИТЬ 2-3 КГ ВПОЛНЕ РЕАЛЬНО

Идея экстренного похудения утопична, потому что наедались лишние кг не один и не два месяца. Скинуть их быстро – стресс для организма. И он вполне может этому самому стрессу воспротивиться.

Безусловно, яростно взяв волю в кулак, можно почти каждый день пропадать на супер-тренировках. Для полноты картины – торжественно сесть на диету за пару недель до дня Х. Эффект скорее всего будет, но какой?

Сбросить 2-3 кг за пару недель вполне реально. С одной оговоркой: в первое время «уходит» не жир, а вода. Объёмы в нужных местах уменьшились, вожделенное платье село как надо – вуаля, цель достигнута.

Наступает долгожданный праздник. Вы расслабляетесь, на ура идут тортики, шампанское и оливье под девизом «я заслужила». За один день вы не потолстеете, но в длинной череде новогодних праздников он такой будет не один. И к моменту выхода на работу выяснится, что сброшенные килограммы вернулись. А значит, от них снова придется избавляться.

В преддверии важной даты можно немного "помочь" организму, добавив чуть больше кардио-нагрузки.

В преддверии важной даты можно немного "помочь" организму, добавив чуть больше кардио-нагрузки.

- Любое «быстрое» похудение – иллюзия. Резкий сброс веса не очень-то физиологичен, поэтому стройнеть к определенной дате не стоит. Организм расценит такой «демарш» как сигнал SOS, и начнет защищаться: обмен веществ замедлится, включится режим энергосбережения. А это значит, что сожженный с таким трудом жир обязательно восполнится, причем в режиме «накрыло, как цунами». И хорошо, если просто вес вернется, не спровоцировав более серьезные проблемы: нарушение обмена веществ и работы щитовидки, проблемы с ЖКТ, женским циклом. А вот от них быстро не избавишься. Если сброс веса искусственный, с помощью различных препаратов, список могут дополнить болезни печени – с ними часто госпитализируют любительниц «чудо-пилюль», - предупреждает фитнес-тренер Лена Васильева.

В ЗАЧЕТ ПОЙДЕТ ВСЕ - ОТ ТАНЦЕВ ДО ЙОГИ

Тренировки - это возможность не только стать сильнее и стройнее, но и перезапустить обмен веществ, оздоровив тем самым весь организм. Чудо? Нет! Природа. Причем речь идет не только о силовых занятиях и «тренажерке» - в зачет пойдет все: от танцев до йоги. Главное – найти «своего» тренера, чтобы занятия были в кайф и приносили удовольствие.

Быть в форме поможет и активный образ жизни: ходите на работу пешком, перенесите встречи с друзьями из кафе в боулинг, почаще гуляйте с детьми, посещайте музеи и выставки.

Быть в форме поможет активный образ жизни.

Быть в форме поможет активный образ жизни.

Чтобы отражение в зеркале устраивало, тандем «правильное питание + тренировки» должен стать образом жизни. В этом случае в преддверии важной даты можно немного "помочь" организму, добавив к своей обычной программе чуть больше кардио-нагрузки.

Еще вариант – 30-минутное кардио натощак, с утра. А потом сразу полноценный завтрак! Ваш аппетит будет зверским, а метаболизм все «сожжет».

Кому-то худеть сложно, у кого-то получается быстрее. Обмен веществ, метаболизм, склонность к полноте у всех разные. Но те девушки, чья физическая форма – результат регулярных занятий и правильного питания, знают: самая тяжелая работа – это работа над собой.

ВАЖНО!

Вспомните "ласточку" и "березку" с уроков физкультуры

Что выбрать начинающему

Если вы решились в первый раз в жизни прийти на групповое занятие, начните с функционального тренинга. Его преимущества – спокойный темп и сбалансированная нагрузка – самое то для начинающих.

В функциональном тренинге используются естественные движения тела, которые мы выполняем каждый день. Основу занятий составляют упражнения на баланс и координацию – помните "ласточку" и "березку" с уроков физкультуры? При кажущейся легкости их может повторить далеко не каждый взрослый человек.

Такие упражнения дают возможность прислушаться к своему телу и почувствовать каждую мышцу – это важно, когда человек на «вы» со спортом. Функциональная тренировка сделает вас более приспособленной к повседневной жизни: «прокачав» баланс, на скользкой улице чувствуешь себя увереннее. При этом тренируются пресс и спина – тот самый мышечный корсет, который держит все тело.

И помните: хороший тренер всегда посоветует поначалу не гнаться за группой и выполнять упражнения в комфортном для вас темпе.

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