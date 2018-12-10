70-летняя якутянка Тамара Васильева стала победительницей Всероссийского конкурса деловых женщин

Якутянка Тамара Васильева стала победительницей XIV Всероссийского конкурса деловых женщин «Успех». Жительница Оймякона отмечена в номинации «Успех моей жизни» в области туризма. Церемония награждения прошла 8 декабря в московском отеле «Савой».

14 лет назад, выйдя на заслуженный отдых, Тамара Васильева стала хозяйкой гостевого дома «Оймякон», где с 2004 года побывали туристы из 67 стран мира.

Она разработала эксклюзивный туристический маршрут, который знакомит гостей Полюса Холода с культурой народов Якутии, национальными видами спорта, подледной рыбалкой и уникальными породами якутских животных. Также иностранные и российские туристы получают сертификат о посещении самого холодного в мире населенного пункта из рук Повелителя холода Чысхаана.

Тамара Егоровна – автор многих книг и статей, посвященных родному району, учредитель местного краеведческого музея. С ее помощью создано более тридцати фильмов о Полюсе Холода. Краеведу, почетному гражданину Оймяконского улуса Тамаре Васильевой 70 лет, у нее 11 внуков и 12 правнуков.

- Победа в этом конкурсе дает возможность, в первую очередь, посмотреть на свою работу со стороны. И полученная высокая оценка даёт уверенность, что в масштабе туристической индустрии страны Якутия идет по правильному пути. Мы делаем всё возможное, чтобы о нашей республике знали во всем мире и ехали сюда, чтобы почувствовать дыхание Полюса Холода. Надеюсь, мои внуки и правнуки станут продолжателями моего дела, которому я посвятила последние 14 лет после выхода на заслуженный отдых, - отметила Тамара Васильева по окончании церемонии награждения.

Цель XIV Всероссийского конкурса деловых женщин «Успех-2018» - повышение роли деловой, социально-активной женщины в жизни государства и общества, раскрытие потенциала женщин в решении задач регионального развития.