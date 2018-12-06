2018-12-06T07:32:18+03:00
Звезды

Якутский фильм «Кэрэл» - в числе финалистов Национальной молодежной кинопремии

Картина представлена в номинации «Лучший полнометражный дебют»
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Имена лауреатов премии станут известны 21 декабря.Имена лауреатов премии станут известны 21 декабря.
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Фильм якутского режиссера Валентина Макарова «Кэрэл – невидимая красота» вошел в число финалистов первой «Национальной молодежной кинопремии». Картина представлена в номинации «Лучший полнометражный дебют».

В число номинантов премии вошли молодые кинематографисты, художники-мультипликаторы, продюсеры, операторы и сценаристы в возрасте от 18 до 30 лет.

Цель первой Национальной молодежной кинопремии – поиск и поощрение молодых деятелей кино и анимации, способных внести существенный вклад в развитие отечественного кинематографа, формирование высокого социально-культурного статуса молодежного кино. Организаторы мероприятия - Роскультцентр при поддержке Росмолодежи.

Жюри выберет победителей в восьми номинациях: «Лучший короткометражный фильм – Гран-при», «Лучший полнометражный дебют», «Лучший режиссер», «Лучший фильм, снятый на смартфон», «Народное голосование», «Лучший анимационный фильм» и «Лучший документальный фильм». Также учрежден спецприз за лучшую картину о семейных ценностях «Семья, любовь и верность». На победу в каждой номинации претендуют три участника.

- Я был счастлив, узнав о том, что наша картина «Кэрэл – Невидимая красота» попала в список финалистов первой «Национальной молодежной кинопремии». Мы создали фильм от чистого сердца. Я верю, что будущее российского кино — в руках молодых кинематографистов, – отметил Валентин Макаров.

В состав жюри вошли исполнительный директор Ассоциации анимационного кино Ирина Мастусова, актриса театра и кино Полина Максимова, проректор ВГИКа Ольга Клейменова, режиссёр Филипп Абрютин, исполнительный директор Молодёжного центра Союза Кинематографистов России Дмитрий Якунин и другие. Председатель жюри премии – известный режиссёр и сценарист Антон Мегердичев («Метро», «Ёлки-3», «Движение вверх»).

Имена лауреатов премии станут известны 21 декабря.

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