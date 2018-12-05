В Якутии перед судом предстанут двое экс-депутатов парламента

В Якутии перед судом предстанут двое экс-депутатов Госсобрания республики. Александр Уаров и Дмитрий Саввин обвиняются во взяточничестве.

По версии следствия, обвиняемые приняли от генерального директора одного из акционерных обществ взятку в размере 900 тысяч рублей. Деньги были получены за содействие в принятии в республиканский закон поправок о выделении дополнительных бюджетных средств на искусственное осеменение крупного рогатого скота.

Кроме того, бывший народный депутат Уаров обвиняется в мошенничестве. По данным следствия, в период с февраля 2016 по март 2018 года народный избранник порядка 20 раз выезжал в служебные командировки в Сунтарский район. Перед поездками он получал в бухгалтерии в качестве аванса денежные средства на проживание в гостиницах. На самом деле депутат жил у родственников, а в бухгалтерию Ил Тумэн систематически предоставлял подложные чеки и квитанции. Таким образом, за указанный период из бюджета республики было похищено 159 тысяч рублей.

Оба обвиняемых свою вину не признали, однако следствие считает, что доказательств их виновности собрано достаточно. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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