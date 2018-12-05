2018-12-05T11:47:53+03:00
Происшествия

В Якутии перед судом предстанут двое экс-депутатов парламента

Свою вину обвиняемые не признают
Поделиться:
Одного из бывших депутатов обвиняют сразу по двум статьям.Одного из бывших депутатов обвиняют сразу по двум статьям.Фото: ЯСИА
Изменить размер текста:

В Якутии перед судом предстанут двое экс-депутатов Госсобрания республики. Александр Уаров и Дмитрий Саввин обвиняются во взяточничестве.

По версии следствия, обвиняемые приняли от генерального директора одного из акционерных обществ взятку в размере 900 тысяч рублей. Деньги были получены за содействие в принятии в республиканский закон поправок о выделении дополнительных бюджетных средств на искусственное осеменение крупного рогатого скота.

Кроме того, бывший народный депутат Уаров обвиняется в мошенничестве. По данным следствия, в период с февраля 2016 по март 2018 года народный избранник порядка 20 раз выезжал в служебные командировки в Сунтарский район. Перед поездками он получал в бухгалтерии в качестве аванса денежные средства на проживание в гостиницах. На самом деле депутат жил у родственников, а в бухгалтерию Ил Тумэн систематически предоставлял подложные чеки и квитанции. Таким образом, за указанный период из бюджета республики было похищено 159 тысяч рублей.

Оба обвиняемых свою вину не признали, однако следствие считает, что доказательств их виновности собрано достаточно. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Депутаты Якутии Александр Уаров и Дмитрий Саввин помещены под домашний арест

Слуг народа подозревают в получении взятки в крупном размере (подробности)

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Светская львица, подруга бандитов или успешный офицер? Кто такая полковник Рабинович, попавшаяся на многомиллионной взятке в Самаре
Журналисты «Комсомолки» разбирались в судьбе начальницы отдела из ГСУ, которая оказалась в центре коррупционного скандала [Видео]
Экс-спецназовца, напавшего в Казани на подростка-аутиста, выгнали из МВД за потерю оружия
Как рассказали родители мальчика, мужчина так и не извинился перед ним. «Комсомолка» разбиралась, что могло подвигнуть взрослого мужчину на столь жестокое избиение [видео]
Новости 24
В Якутске готовят к открытию новую школу
В Якутске задержали наркосбытчицу с «синтетикой» на 5 млн рублей
Участники программы переселения соотечественников смогут получить «дальневосточные гектары»
В столице республики пройдут «Дни Сахалина в Якутии»
В поселке Черский восстановили работу котельной
В Якутии стартует новый телепроект «Правительство LIVE»
В Намском районе Якутии семеро детей-сирот праздновали новоселье в новых домах
Капитан теплохода, посадивший судно на мель в Якутии, отделался штрафом
Туман нарушил работу аэропорта Якутск
В пригороде Якутска сгорел частный дом, один человек погиб
На выплату социальных доплат к пенсиям Якутия получит 1,28 млрд рублей
Семь камер фото-видеофиксации установлены на федеральной трассе Невер-Якутск
Глава Якутии вошёл в топ-20 самых цитируемых блогеров-губернаторов
Эстафета огня игр «Дети Азии» пройдёт по центральным улицам Якутска
В Якутске может появиться второй надземный пешеходный переход
«Headliner года»: якутянка Сардана Саввина вошла в топ-5 в номинации «Культура и искусство»
К разработке программы развития Дальнего Востока привлекут всех жителей России
В Якутии 12 предприятий-банкротов должны работникам более 63 млн рублей
Новая жизнь Дальнего Востока: у региона появилась своя литературная премия