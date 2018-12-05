2018-12-05T11:47:53+03:00
Происшествия

В Якутии перед судом предстанут двое экс-депутатов парламента

Свою вину обвиняемые не признают
Поделиться:
Одного из бывших депутатов обвиняют сразу по двум статьям.Одного из бывших депутатов обвиняют сразу по двум статьям.Фото: ЯСИА
Изменить размер текста:

В Якутии перед судом предстанут двое экс-депутатов Госсобрания республики. Александр Уаров и Дмитрий Саввин обвиняются во взяточничестве.

По версии следствия, обвиняемые приняли от генерального директора одного из акционерных обществ взятку в размере 900 тысяч рублей. Деньги были получены за содействие в принятии в республиканский закон поправок о выделении дополнительных бюджетных средств на искусственное осеменение крупного рогатого скота.

Кроме того, бывший народный депутат Уаров обвиняется в мошенничестве. По данным следствия, в период с февраля 2016 по март 2018 года народный избранник порядка 20 раз выезжал в служебные командировки в Сунтарский район. Перед поездками он получал в бухгалтерии в качестве аванса денежные средства на проживание в гостиницах. На самом деле депутат жил у родственников, а в бухгалтерию Ил Тумэн систематически предоставлял подложные чеки и квитанции. Таким образом, за указанный период из бюджета республики было похищено 159 тысяч рублей.

Оба обвиняемых свою вину не признали, однако следствие считает, что доказательств их виновности собрано достаточно. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Депутаты Якутии Александр Уаров и Дмитрий Саввин помещены под домашний арест

Слуг народа подозревают в получении взятки в крупном размере (подробности)

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
До конца года более 120 детей-сирот получат квартиры в Якутске
В Якутске создан важный для обманутых дольщиков прецедент
Центр медицины катастроф Якутии получил два современных реанимобиля
Имени Платона Ойунского: в голосовании за имя воздушной гавани Якутска определился победитель
В Якутии открыта еще одна ледовая переправа
Вот так «Сюрприз»: в Якутске кто-то пытался украсть аттракцион
В центре Якутска «поселилась» семья белых медведей
Студент Якутской балетной школы получил именную стипендию фонда Галины Улановой
Житель Якутска умыкнул с прежней работы 2,5 тонны солярки вместе с цистерной
Зима-2019 будет теплой. Но не в Якутии
Жители Крайнего Севера смогут бесплатно ездить по новым платным дорогам
В Якутии работают 19 ледовых переправ
В Якутске будут судить хозяйку «резиновой» квартиры, прописавшую у себя 48 мигрантов
Пять автозимников открыто на федеральных трассах «Вилюй» и «Колыма»
В нескольких школах Якутска введен карантин из-за вспышки ОРВИ
Лже-кредитный инспектор из Якутска обвел вокруг пальца семь женщин
Борец из Якутии стал серебряным призером международных соревнований
Житель Якутии отомстил соседу, бросив на его машину горящую телогрейку
В Якутии стартует кампания по повышению культуры участников дорожного движения
В Якутске аккредитован первый объект по программе «Военная ипотека»
Фестиваль «Зима начинается с Якутии» - в числе лучших российских праздников встречи зимы
Лучшая гостиница Дальнего Востока ушла с молотка
Покинул свой пост директор технического центра телевидения и радиовещания Якутии