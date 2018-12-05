IT-стартап из Якутии покоряет Нью-Йорк

4 декабря якутский сервис пассажирских перевозок inDriver стартовал в США. Первым городом страны, жители которого смогут воспользоваться сервисом, стал Нью-Йорк.

В настоящее время inDriver доступен жителям всех пяти районов города — Манхэттена, Бруклина, Квинса, Бронкса и Стейтен-Айленда.

На сегодня к сервису подключены порядка 5 тысяч водителей с лицензиями TLC (Taxi and Limousine Commission of NYC), и их число растет. Компания inDriver также получила лицензию TLC на право работы на территории города и штата , а в июле 2018 года перенесла в Нью-Йорк головной офис.

Старту в городе с экстремально высоким уровнем конкуренции предшествовали полугодовая подготовка, решение юридических вопросов, оформление документов, набор водителей, тесты и отладка. Была разработана специальная версия приложения: с безналичными платежами, отчислениями страховок и налогов, чаевыми, e-mail чеками и другими новыми функциями.

Нью-Йорк является крупнейшим по объемам рынком пассажирских перевозок в США. В этом мегаполисе посредством такси и агрегаторов совершается почти миллион поездок в день.

При этом цены на поездки по городу, особенно в часы пик, неоправданно высоки, а ценообразование абсолютно непрозрачно. Водители вынуждены перерабатывать, чтобы выйти на приемлемый уровень дохода, из-за высоких комиссий — агрегаторы оставляют себе порядка 30-40% от каждого платежа. inDriver пришел в Нью-Йорк, чтобы изменить ситуацию.

Сегодня сервис работает уже в более чем 160 городах 11 стран мира — США, России, Мексике, Колумбии, Перу, Чили, Гватемале, Сальвадоре, Танзании, Казахстане и Узбекистане.

Компания inDriver основана в Якутске в 2013 году. Сервис работает по децентрализованной модели, когда все условия поездки определяются в результате договорённости между водителем и пассажиром.