Якутия удивляет: на Ленских столбах появятся ледовые герои «Игры престолов»

В начале 2019 года в национальном парке Ленские столбы в Якутии пройдет конкурс ледовых скульптур по мотивам известного сериала «Игра престолов».

По словам министра предпринимательства и туризма республики Ирины Высоких, организаторы надеются привлечь внимание фан-клубов и многочисленных поклонников сериала к Якутии. Это может стать фишкой зимних туров в Якутию, поможет повысить интерес к республике у туристов с разных концов света.

В настоящее время детали предстоящего мероприятия обсуждаются с руководством природного парка.

Локация для конкурса выбрана не случайно. Интернет-пользователи уже нашли сходство между «Игрой престолов» и одной из главных природных достопримечательностей Якутии. Снимок Ленских столбов, сделанный в 2007 году фотографом ЯСИА Олегом Николаевым, опубликовал крупный международный паблик gameofthronesnotofficial с подписью: «The Wall is real!» («Стена существует»).

Фото набрало около 200 тысяч отметок «нравится» и более 3 тысяч комментариев от поклонников сериала. Тогда фанаты сравнили природный парк Якутии со «Стеной» — одной из локаций «Игры престолов».

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