2018-12-02T07:02:30+03:00
Экономика

Вторая жизнь речного флота Якутии: Жатайская судоверфь получит федеральное финансирование

На реновацию предприятия будет выделено 4,1 млрд рублей
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Реализация проекта позволит обновить устаревший флот и обеспечить бесперебойную перевозку грузов по рекам Якутии.Реализация проекта позволит обновить устаревший флот и обеспечить бесперебойную перевозку грузов по рекам Якутии.Фото: ЯСИА
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Проект строительства высокотехнологичной Жатайской судоверфи вошел в новую редакцию госпрограммы «Социально-экономическое развитие Арктической зоны». Предприятие получит федеральное финансирование в размере 4,1 млрд рублей.

Планируется, что после реновации производственные мощности Жатайской судоверфи вырастут до десяти речных судов различных типов и назначения в год. Также специалисты предприятия будут заниматься модернизацией судов (до шести в год), их ремонтом и межнавигационным обслуживанием, а также утилизацией списанных судов (не менее двух в год).

Сегодня флот предприятий республики и Ленского бассейна устарел и требует замены. Реализация проекта, запланированного на 2019-2021 годы, позволит обновить устаревший флот и обеспечить бесперебойную перевозку грузов внутренним водным транспортом в Ленском бассейне и Арктической зоне.

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