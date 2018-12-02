Вторая жизнь речного флота Якутии: Жатайская судоверфь получит федеральное финансирование

Проект строительства высокотехнологичной Жатайской судоверфи вошел в новую редакцию госпрограммы «Социально-экономическое развитие Арктической зоны». Предприятие получит федеральное финансирование в размере 4,1 млрд рублей.

Планируется, что после реновации производственные мощности Жатайской судоверфи вырастут до десяти речных судов различных типов и назначения в год. Также специалисты предприятия будут заниматься модернизацией судов (до шести в год), их ремонтом и межнавигационным обслуживанием, а также утилизацией списанных судов (не менее двух в год).

Сегодня флот предприятий республики и Ленского бассейна устарел и требует замены. Реализация проекта, запланированного на 2019-2021 годы, позволит обновить устаревший флот и обеспечить бесперебойную перевозку грузов внутренним водным транспортом в Ленском бассейне и Арктической зоне.