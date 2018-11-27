Глава Якутска пообещала уволить чиновника, заказавшего банкет за миллион рублей

Сардана Авксентьева пообещала уволить чиновника, заказавшего банкет за миллион рублей.

Речь идет о закупке муниципальным казенным учреждением «Управление делами» услуг по организации питания на общую сумму более миллиона рублей. Под двумя муниципальными контрактами стоит подпись руководителя учреждения Максима Артемьева.

Об организации закупки глава Якутска узнала из сообщения, которое пришло ей в одном из популярных мессенджеров. Как выяснилось, чиновник таких поручений ни от мэра, ни от ее заместителей не получал, и вразумительного объяснения по поводу банкетов дать не смог.

- Если руководитель учреждения не понимает обыкновенных требований, ограничений, о которых я неоднократно говорила ранее – нам с ним не по пути. Не думаю, что это умышленные действия сотрудника, или, как пишут некоторые «подстава», скорее привычка работать по шаблону. Будем избавляться от таких шаблонов, и от таких руководителей, - написала на своей странице в соцсети Сардана Авксентьева.

Руководитель учреждения вразумительного объяснения по поводу банкетов дать не смог.

26 ноября оба муниципальных контракта МКУ «Управление делами» были отменены.

Ранее глава Якутска подписала распоряжение о продаже четырех автомобилей представительского класса, принадлежащих мэрии. На вырученные от продажи джипов средства в столице республики планируют организовать социальное такси.

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