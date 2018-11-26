2018-11-26T09:48:53+03:00
Общество

Хрупкая красота: стартовал международный конкурс ледовых скульптур «Бриллианты Якутии»

25 команд-участников представят свои вариации на тему «Легенда зимы»
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У горожан есть уникальная возможность понаблюдать за творческим процессом и пообщаться с мастерами.У горожан есть уникальная возможность понаблюдать за творческим процессом и пообщаться с мастерами.
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26 ноября в ледовом городке «Северное сияние» прошло торжественное открытие международного конкурса ледовых и снежных скульптур «Бриллианты Якутии». В Якутск съехались 25 команд, в том числе представители Китая, Монголии, Белоруссии и Канады.

Главная тема конкурса — «Легенда зимы». На воплощение своих идей командам дается три дня.

Мастера из китайского Харбина принимают участие в конкурсе впервые. Они создадут изо льда большой аквариум с рыбками, за которыми охотятся кошки.

Участники из Белоруссии примут участие в обоих номинациях конкурса. Их скульптура из снега получит название «Вкус свободы», а изо льда - «Хранитель времени».

Уже через несколько дней ледяные и снежные заготовки станут настоящими произведениями искусства. У горожан есть уникальная возможность понаблюдать за творческим процессом и пообщаться с мастерами.

Оценивать работы будет профессиональное жюри: художники и скульпторы, представители Союза художников России и Якутии, мастера международного уровня.

Подведение итогов международного конкурса «Бриллианты Якутии» и награждение победителей состоится 1 декабря в рамках фестиваля «Зима начинается с Якутии».

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