Хрупкая красота: стартовал международный конкурс ледовых скульптур «Бриллианты Якутии»

26 ноября в ледовом городке «Северное сияние» прошло торжественное открытие международного конкурса ледовых и снежных скульптур «Бриллианты Якутии». В Якутск съехались 25 команд, в том числе представители Китая, Монголии, Белоруссии и Канады.

Главная тема конкурса — «Легенда зимы». На воплощение своих идей командам дается три дня.

Мастера из китайского Харбина принимают участие в конкурсе впервые. Они создадут изо льда большой аквариум с рыбками, за которыми охотятся кошки.

Участники из Белоруссии примут участие в обоих номинациях конкурса. Их скульптура из снега получит название «Вкус свободы», а изо льда - «Хранитель времени».

Уже через несколько дней ледяные и снежные заготовки станут настоящими произведениями искусства. У горожан есть уникальная возможность понаблюдать за творческим процессом и пообщаться с мастерами.

Оценивать работы будет профессиональное жюри: художники и скульпторы, представители Союза художников России и Якутии, мастера международного уровня.

Подведение итогов международного конкурса «Бриллианты Якутии» и награждение победителей состоится 1 декабря в рамках фестиваля «Зима начинается с Якутии».