Легенда якутского неба: в республике отметили столетие Валерия Кузьмина

СЕГОДНЯ 12:41 2018-11-07T12:50:00+03:00

Имя Валерия Кузьмина присвоено улице, площади и средней школе №30 в Якутске

Он освоил 14 типов воздушных судов и налетал более трех миллионов километров

Изменить размер текста: A A

7 ноября в Якутии торжественно отметили 100-летие со дня рождения Героя Социалистического труда, заслуженного пилота СССР, кавалера орденов Ленина, Трудового Красного знамени и Красной Звезды Валерия Ильича Кузьмина.

Легендарный летчик был участником всех этапов развития воздушного транспорта республики. Летал по воздушной трассе «Аляска – Сибирь», участвовал в перегонке самолётов, поставляемых из США по ленд-лизу, выполнял санитарные задания и ледовую разведку.

Валерий Ильич освоил 14 типов воздушных судов и налетал более трех миллионов километров, мог по памяти назвать расстояния между всеми аэропортами Якутской авиагруппы.

Под руководством В.И. Кузьмина произведена замена огромного парка устаревших поршневых самолетов на современные турбовинтовые и турбореактивные лайнеры Ан-24, Ан-26, Ан-12, Як-40. Расширялась география полетов, строились новые аэропорты и жилье для авиаторов. В 1974 году в Якутске был построен авиационный ангар – впервые на вечной мерзлоте.

Начатую Валерием Кузьминым реконструкцию Якутского аэродрома заканчивали его ученики и последователи – сердце легендарного летчика остановилось в 1983 году.

В Якутске его имя присвоено улице, площади и средней школе №30, учреждены авиационная премия и стипендия имени Валерия Ильича. Памятник первому летчику из народа саха установлен у пассажирского терминала аэропорта Якутск.

- Валерий Кузьмин был одним из лучших представителей довоенного и послевоенного поколения, стоявших у истоков создания и развития авиации Якутии. Его трудовая биография – это история авиации республики в миниатюре. Валерию Ильичу были свойственны трудолюбие, способность принимать решения и нести за них ответственность, стремление всегда быть впереди, - отметил министр транспорта и дорожного хозяйства республики Александр Тарасов.

Авиаторам республики были вручены почетные грамоты и благодарственные письма Главы и Правительства Якутии.