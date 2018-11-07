2018-11-07T12:50:00+03:00
Общество

Легенда якутского неба: в республике отметили столетие Валерия Кузьмина

Он освоил 14 типов воздушных судов и налетал более трех миллионов километров
Поделиться:
Имя Валерия Кузьмина присвоено улице, площади и средней школе №30 в ЯкутскеИмя Валерия Кузьмина присвоено улице, площади и средней школе №30 в Якутске
Изменить размер текста:

7 ноября в Якутии торжественно отметили 100-летие со дня рождения Героя Социалистического труда, заслуженного пилота СССР, кавалера орденов Ленина, Трудового Красного знамени и Красной Звезды Валерия Ильича Кузьмина.

Легендарный летчик был участником всех этапов развития воздушного транспорта республики. Летал по воздушной трассе «АляскаСибирь», участвовал в перегонке самолётов, поставляемых из США по ленд-лизу, выполнял санитарные задания и ледовую разведку.

Валерий Ильич освоил 14 типов воздушных судов и налетал более трех миллионов километров, мог по памяти назвать расстояния между всеми аэропортами Якутской авиагруппы.

Под руководством В.И. Кузьмина произведена замена огромного парка устаревших поршневых самолетов на современные турбовинтовые и турбореактивные лайнеры Ан-24, Ан-26, Ан-12, Як-40. Расширялась география полетов, строились новые аэропорты и жилье для авиаторов. В 1974 году в Якутске был построен авиационный ангар – впервые на вечной мерзлоте.

Начатую Валерием Кузьминым реконструкцию Якутского аэродрома заканчивали его ученики и последователи – сердце легендарного летчика остановилось в 1983 году.

В Якутске его имя присвоено улице, площади и средней школе №30, учреждены авиационная премия и стипендия имени Валерия Ильича. Памятник первому летчику из народа саха установлен у пассажирского терминала аэропорта Якутск.

- Валерий Кузьмин был одним из лучших представителей довоенного и послевоенного поколения, стоявших у истоков создания и развития авиации Якутии. Его трудовая биография – это история авиации республики в миниатюре. Валерию Ильичу были свойственны трудолюбие, способность принимать решения и нести за них ответственность, стремление всегда быть впереди, - отметил министр транспорта и дорожного хозяйства республики Александр Тарасов.

Авиаторам республики были вручены почетные грамоты и благодарственные письма Главы и Правительства Якутии.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Жители Якутска задолжали за капремонт более 200 млн рублей
В Якутске откроют фабрику по производству мороженого
В зоопарке Якутска "поселилась" краснокнижная птица
На ремонт улиц Якутска направят около 1,5 млрд рублей
На Якутию надвигаются 40-градусные морозы
В Якутске построят центр адаптивного спорта и крытый стрелковый тир
Якутский театр планирует организовать гастроли на родине Шекспира
Новые кадровые назначения в мэрии Якуска
Якутяне завоевали восемь медалей на Чемпионате мира по русским шашкам
В Якутии к грузовым перевозкам привлекли ледокол
На чемпионат мира по мас-рестлингу в Якутске нужны волонтеры
АЛРОСА оспорит в суде штраф за загрязнение реки Ирелях
В Якутии задержали мужчину с 2,5 кг золота в карманах
В Якутске пройдет чемпионат по лыжным гонкам «Вечерние огни Туймаады»
«Лидеры России»: Якутия в первой тройке по числу участников на Дальнем Востоке
Паромные перевозки между Якутском и Нижним Бестяхом завершены
Следователи проверяют информацию о жестоком избиении подростков в Якутии
Девятилетний Валерий Кузаков из Якутии победил во Всероссийском вокальном конкурсе «Юная звезда»
С начала года в Якутии добыли 13 млн тонн угля
Глава Якутска стала лидером медиарейтинга мэров Дальнего Востока
При поддержке движения «Моя Якутия в XXI веке» будут построены 82 социальных объекта
Процесс замены газового оборудования в многоквартирных домах Якутии будет ускорен
В Якутии появятся новые территории опережающего развития