В кинотеатре Якутска появилось место голливудского актера Тома Харди
В феврале 2012 года в Якутии побывал известный голливудский актер Том Харди. В нашей республике в рамках проекта "Discovery Channel". В результате удивительных приключений актера вышел документальный фильм "Путешествие в экстрим.
Поездку на Полюс холода актер не забудет никогда.
Большая часть съемок в Якутии проходила на Полюсе холода – в Оймяконе. Во время недавнего интервью Первому каналу, актер признался, что до сих пор помнит визит в Оймякон и не снимает амулет, который ему подарила якутская шаманка.
Смело требуйте на кассе место Тома Харди!Фото: Социальные сети
Четвертого октября, в день премьеры фантастического блокбастера «Венум» в кинотеатре «Лена» было открыто место Тома Харди. Шесть лет назад он посетил кинотеатр на премьере фильма «Значит война» и сидел именно на этом месте: 8 ряд 12 место. «Смело требуйте в кассах именно это место», - говорят в «Лене».
На кресло повесили специальную табличку.