В кинотеатре Якутска появилось место голливудского актера Тома Харди

СЕГОДНЯ 05:12 2018-10-05T05:28:33+03:00

Том Харди посмотрел свой фильм шесть лет назад в Якутске с 8 ряда и 12 места.

За звездой закрепили место, на котором он сидел во время премьеры фильма "Значит война"

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В феврале 2012 года в Якутии побывал известный голливудский актер Том Харди. В нашей республике в рамках проекта "Discovery Channel". В результате удивительных приключений актера вышел документальный фильм "Путешествие в экстрим.

Поездку на Полюс холода актер не забудет никогда.

Большая часть съемок в Якутии проходила на Полюсе холода – в Оймяконе. Во время недавнего интервью Первому каналу, актер признался, что до сих пор помнит визит в Оймякон и не снимает амулет, который ему подарила якутская шаманка.

Смело требуйте на кассе место Тома Харди!Фото: Социальные сети

Четвертого октября, в день премьеры фантастического блокбастера «Венум» в кинотеатре «Лена» было открыто место Тома Харди. Шесть лет назад он посетил кинотеатр на премьере фильма «Значит война» и сидел именно на этом месте: 8 ряд 12 место. «Смело требуйте в кассах именно это место», - говорят в «Лене».

На кресло повесили специальную табличку.