2018-09-27T12:19:18+03:00
Политика

Айсен Николаев официально вступил в должность главы Якутии

Состоялась торжественная церемония инаугурации
Вероника АММОСОВА
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Айсен Николаев 27 сентября 2018 года официально вступил в должность главы Якутии.Айсен Николаев 27 сентября 2018 года официально вступил в должность главы Якутии.Фото: ЯСИА
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Сегодня, в День государственности республики, в театре оперы и балета состоялась торжественная инаугурация главы Якутии Айсена Николаева.

"Уважаемые якутяне, с огромным волнением обращаюсь к вам. Начинается новый отчет моей жизни. Новым мерилом для меня стало принесение присяги. Я несу большую ответственность перед всеми, кто вселял в меня силы идти вперед», - сказал Айсен Николаев после того, как принес присягу главы Якутии на двух государственных языках республики.

Глава Якутии заявил, что его первым указом в должности главы Якутии будет указ об экологическом благополучии республики.

В церемонии принял участие зампред правительства РФ — полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев.

«Очень важно, что люди верят и доверяют вам. Именно на доверие людей надо опираться. Вы только что поклялись своей честью и достоинством работать во благо республики. Сделать предстоит многое, и мы будем рядом с вами в этой работе», — поздравил главу полпред.

Инаугурация Айсена Николаева завершилась большим осуохаем на площади Дружбы.

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