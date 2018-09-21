Варя Ларионова-Ый кыыhа возвращается к творческой деятельности после длительного перерыва

СЕГОДНЯ 05:06 2018-09-21T05:11:09+03:00

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Варя Ларионова-Ый кыыа возвращается к активной творческой деятельности, готовит новый образ, записывает песни и снимает два клипа.

За 12 лет сценической карьеры Варя Ларионова выпустила пять альбомов и провела пять творческих вечеров. Однако в последние годы артистка сделала перерыв. Обычно разрыв между новыми альбомами и концертами составляет полтора-два года, артистка же активно не выступала четыре года, по ее словам «в связи с учёбой и другой деятельностью».

«От любой работы можно устать. Двенадцать лет я полностью посвящала себя творчеству и решила отдохнуть. Во время перерыва училась, преподавала вокал, выступала по приглашениям и собирала песни для следующего альбома. Теперь, с новыми силами я готова творить – в работе записи новых композиций, съёмки двух клипов и подготовка к концертному сезону», – прокомментировала певица.

Снимает видео клипмейкер и режиссёр Константин Тимофеев, съёмки проходят в окрестностях Якутска и в студии. Песни, на которую эти клипы снимаются, пока остаются в секрете, известно только, что композиции, уже вышедшие ранее. По словам исполнительницы, в течении творческого перерыва ей часто писали подписчики с вопросами о новых песнях и клипах.

Совсем скоро певица представит новые клипы.

«Клипами решила оживить уже записанные песни. Как мои поклонники успели заметить, я хочу уйти от фольклорного национального стиля в сторону современного. Пугать своих зрителей не буду, это будет мой стиль, но немного другой – без вычурности, бисера и серебра», – рассказала Варя Ларионова. Помогают в создании нового образа молодые якутские модельеры.

В октябре певица начинает новый концертный сезон, осенью и зимой выйдут песни от разных авторов и клипы, а в марте следующего года Варвара планирует провести творческий вечер для своих поклонников.