В Якутии больная раком девочка может стать самым популярным блогером

СЕГОДНЯ 03:39 2018-08-29T03:53:01+03:00

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Десятилетняя Карина Колесова под ником Каришка заявила о своём желании стать первым блогером-миллионником из Якутии. Тогда она не отнеслась серьёзно к своим словам, но количество ее подписчиков стало расти с каждой минутой. На данный момент Карина лечится в республиканском медцентре, её диагноз – рак крови.

Карина Колесова родом из Среднеколымска, в этом году она окончила третий класс. Отличница, активистка и спортсменка всегда была помощницей своей учительницы в качестве старосты.

«У нас были грандиозные планы на лето, но в июне, когда дочке поставили диагноз рак крови, все, конечно, изменилось. Жизнь перевернулась с ног на голову. Были и отчаяние, и страх. Но когда мы почувствовали поддержку родных и близких, поняли, что именно доброе слово и дело имеют огромную силу. Решение Карины стать блогером пришло не сразу. На ее страничке в Инстаграм мы просто делились новостями из больницы, получали отклик, имели возможность дарить другим надежду. Благодаря хештегам нас находили люди, у которых такой же диагноз», – рассказала мама девочки Наталья Колесова.

Страшная болезнь не сломила юную якутянку.Фото: Социальные сети

Социальная сеть стала отдушиной для девочки, которой пришлось на протяжении 36 дней проходить курс химиотерапии.

«Когда у Карины стало 500 читателей, она сняла видео, в котором высказала мечту, что хочет иметь миллион подписчиков. Вначале пост поддержки опубликовала наша землячка и моя ученица, хомусистка Василена Шарина. Потом нам написала милая девушка Сахайа Гоголева, которая предложила свою помощь в раскрутке страницы. Сейчас они с Кариной продумывают идеи и пишут тексты», – делится мама девочки.

Рядом с девочкой всегда ее мама, которая во всем ее поддерживает.Фото: Социальные сети

В данное время юный блогер проходит второй курс химиотерапии в медцентре Якутска. Впереди у нее — еще два таких курса. В больнице девочка пробудет до февраля. Учится будет там же, на базе 35-й школы.

На момент публикации этого материала у Карины насчитывалось около 30 тысяч подписчиков в инстаграме, и их количество растёт с каждой минутой. Мама девочки говорит, что им пишут много тёплых слов поддержки, и они стараются отвечать всем.

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