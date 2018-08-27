На косплей-фестивале в Якутске ожили герои популярных видеоигр, фильмов и аниме

СЕГОДНЯ 03:37 2018-08-27T03:43:39+03:00

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Герои известных видеоигр, аниме, фильмов и мультфильмов — все они 26 августа собрались на пятом фестивале популярной культуры Ykt Geek Fest.

Косплеерам, как правило, уделяется большое внимание: им дается скидка на вход, предоставляются отдельные раздевалки, с ними фотографируются, они являются настоящим украшением фестиваля. Те, кто участвуют в конкурсе, в обязательном порядке выходят на сцену и представляют свой образ.

Кого только в этот день нельзя было увидеть на фестивале.Фото: ЯСИА

На протяжении дня гостям предлагалась концертная программа, настольные игры, чемпионаты по видеоиграм, фудкорт и тематические стенды.

Ykt Geek Fest не обходится без специальных гостей из мира косплея. В этом году звездой фестиваля стала Полина Вишневская, представившая образ Святой Целестины весом в 36 кг. Девушка героически выдержала общение и многочисленные селфи с якутянами. «Всего один день в Якутии, а я уже влюбилась. Все вокруг настолько необычно и экзотично, как будто я нахожусь в другой стране», — так описала свою поездку в республику косплеер.

В этом году звездой фестиваля стала Полина Вишневская, представившая образ Святой Целестины весом в 36 кг.Фото: ЯСИА

Организаторы фестиваля еще до начала мероприятия успели удивить, опубликовав видео-обращение знаменитого актера Дэниэла Рэдклиффа. Тогда он назвал якутян своими самыми северными фанатами. Сегодня был записан ответный ролик для голливудской звезды с участием всех зрителей.

К фестивалю участники основательно готовятся.Фото: ЯСИА

Подводя итог, можно назвать Ykt Geek Fest-2018 ярким событием нашего города, который проводится пятый год подряд.