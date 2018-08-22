Житель Якутска сделал "кровавое" селфи после того, как его сбил микроавтобус

СЕГОДНЯ 04:57 2018-08-22T05:22:59+03:00

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Уже не раз якутяне поражали Интернет-сообщество своими необычными селфи. В этот раз прославился 27-летний тренер по тай-бо и плаванью из Якутска Алексея Андреева. Он шокировал пользователей кровавым селфи, которое сделал сразу… после того, как его сбил микроавтобус.

Несмотря на увечья, которые он получил в ДТП, Алексей попросил дать ему телефон, чтобы запечатлеть этот страшный момент. После фотографию с окровавленным лицом он запостил в Инстаграм.

В тот злополучный день он шел на остановку и ничего не предвещало беды. Как вдруг на него налетел микроавтобус «Хайс». "Я же спортсмен, могу поставить блок, но увернуться не успел. Почувствовал удар, но он не такой уж и сильный. Самое больное — это катиться по асфальту. Это просто нереальная боль! Только вот я понять не могу, как колобок я катился или как сосиска. Но каждый удар об асфальт ты чувствуешь. Чувствуешь, как сдирается кожа, колени, локти. Дышать нечем, легкие перебило. Смотрю на небо, ноги чувствую, руки чувствую, но ключица вылезла. Из носа кровь, губа отекает. Водитель бежит. Вызвал скорую, ДПС», - написал на свои ощущения Алексей на своей страничке.

Больнее всего, по словам пострадавшего, было катиться по асфальту.Фото: Социальные сети

Автор кровавого селфи также посетовал на то, что Скорая ехала долго, да и первой помощи на месте ДТП медики ему не оказали. Много времени ушло и на заполнение бумаг. Самым негативным моментов во всей этой истории Алексей Андреев назвал отношение врачей больницы, куда его доставили.

"Мне там даже воды попить не дали, это разве нормально? Я ещё говорил им, нужно делать все быстрее, пока отек не пошёл. Но в итоге уже с отеком сидел и мне правили ключицу», - посетовал пострадавший.

А по поводу прославившего его селфи, Алексей отвечает, что сделал фото не ради хайпа, а чтобы сообщить своим друзьям о случившемся.