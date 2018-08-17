2018-08-17T05:53:45+03:00
Происшествия

Уголовное дело о пьяной езде депутата Николая Румянцева отправят в суд

Он обвиняется в убийстве человека по неосторожности
Вероника АММОСОВА
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Николай Румянцев может получить реальный срокНиколай Румянцев может получить реальный срокФото: Социальные сети
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Следственными органами Следственного комитета РФ по РС (Я) завершено расследование уголовного дела в отношении депутата Ил Тумэн Николая Румянцева. Его обвиняли в пьяной езде, во время которой он совершил наезд со смертельным исходом. Дело передано в суд.

Напомним, что в сентябре 2017 года обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, двигался с большой скоростью с Якутска в сторону Намцев. На дороге "Нам" Николай Румянцев совершил наезд на трех мужчин, двое из которых получили телесные повреждения различной степени тяжести, а один скончался на месте.

С конца 2012 года в отношении депутата было составлено семь протоколов об административных правонарушениях за управление транспортным средством в пьяном виде, также он привлекался тридцать раз к административной ответственности за превышение скорости. Вину депутат признал частично.

Уголовное дело направлено для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и передачи в суд для рассмотрения по существу, сообщила и.о. старшего помощника руководителя СУ СК РФ по РС (Я) по взаимодействию со СМИ Анастасия Петрова.

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