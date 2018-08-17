В Якутск приедут титулованные борцы вольного стиля из более чем 25 стран мира

СЕГОДНЯ 01:00 2018-08-17T03:54:56+03:00

XI Международный турнир серии Гран-при соберет как никогда звездный состав

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Олимпийские призеры, чемпионы мира трёх континентов съедутся в Якутск на XI Международный турнир серии Гран-при памяти великого тренера Дмитрия Коркина. Зрители увидят самых именитых и звездных борцов-вольников, а общий призовой фонд составит 180 тысяч долларов.

Международный турнир памяти выдающегося спортсмена, тренера СССР Дмитрия Коркина состоится с 5 по 8 сентября в спортивном комплексе «Триумф».

Сегодня своё участие подтвердили борцы из 25 стран, еще от семи стран ждут подтверждения приезда. Также на турнир приедут известные спортсмены из различных регионов России. Общий призовой фонд турнира составляет 180 тысяч долларов, сообщает "Спорт Якутии".