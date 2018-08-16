СЕГОДНЯ 06:00 2018-08-16T14:18:57+03:00

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Аппарат, продлевающий молодость, создал умелец-самоучка из Чурапчинского района Якутии. По словам изобретателя, молодильную машину он разрабатывал более 10 лет, действие аппарата основано на электрических волнах, прототипом которых является молния.

39-летний житель Чурапчи Ньургун Филиппов начал разрабатывать аппарат молодости десять лет назад. На мысль об этом его навели молнии. Молодильный аппарат создан из деталей от старого лампового телевизора, умножителей напряжения, конденсаторов. Все это можно купить, но Ньургун использовал подручные средства.

Машина молодости работает следующим образом: аппарат, представляющий собой генератор высокого напряжения с постоянным положительным зарядом, с помощью нержавеющих электродов подключается к емкости с водой и древесным углем. Чтобы начать омоложение, нужно опустить ноги в таз с углем. По словам изобретателя, это безопасно, так как аппарат стоит на изолированной платформе. Чтобы омолодиться таким образом, потребуется время, более 4-6 часов.

В 2016 году создателем аппарата молодости заинтересовались журналисты из Германии, которые снимали фильм про Колыму. Документальный фильм уже посмотрели за рубежом (среди зрителей – канцлер Германии Ангела Меркель), покажут ли его в Якутии – неизвестно, связи с журналистами у Ньургуна нет.

В Институте физико-технических проблем Севера СО РАН, куда ЯСИА обратилось с просьбой прокомментировать разработку народного умельца, пояснили, что аппараты для нормализации сна и омоложения в науке известны давно, но сейчас широко не используются. Разработки в этой области были связаны и исследованиями средств электронной разведки, и, как следствие засекречены. Методику Филиппова ученые назвали оригинальной и своеобразной, пишет ЯСИА.