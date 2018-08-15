Якутия получит 24 миллиарда рублей на переселение из ветхого и аварийного жилья

СЕГОДНЯ 09:00 2018-08-15T09:05:27+03:00

Из них в 2019 году на переселение направят 2 млрд 100 тысяч рублей Фото: ЯСИА

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До 2024 года Якутии будут выделены 24 млрд рублей на программу переселения граждан из ветхого и аварийного жилья. Проект республики включен в национальную программу по реализации майских указов.

Для Якутии на переселение граждан из аварийного и ветхого жилищного фонда уже обозначена сумма из федерального бюджета в размере 24 млрд рублей до 2024 года. В частности, два млрд 100 млн рублей предусмотрено на 2019 год, с 2020 по 2023 год – по четыре млрд рублей, в 2024 году – пять млрд рублей.

Как отметила министр архитектуры и строительного комплекса, переселение из ветхого жилья вошло в федеральный проект: все мероприятия по переселению пройдут с уровнем софинансировния 99% федеральных средств и 1% республиканских. По другим федеральным программам финансирование составляет 92% федеральных средств и 8% субъектовых, информирует ЯСИА.