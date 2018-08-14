Впервые в Якутске интернациональная пара провела старинный обряд саха

СЕГОДНЯ 04:00 2018-08-14T06:36:13+03:00

"Встреча невестки" была организована по всем канонам 19 века

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Алгыс, кормление огня, облачение в якутские национальную одежду и украшения — это и многое другое стало частью «Встречи невесты» по всем канонам якутов. В Якутске такой масштабный полуторачасовой обряд в стиле XIX века проводился впервые.

Интернациональная пара Дмитрий из Якутска и Хелен из Гонконга официально оформили свои отношения в Китае еще прошлой зимой. Тогда на торжество не смогла приехать их бабушка, экс-депутат Ил Тумэна республики Зоя Корнилова. Ей и пришла идея организовать свадебный обряд по всем правилам якутской культуры на родине жениха.

Сценаристом и режиссером свадебного обряда в стиле XIX века выступила кандидат искусствоведения Светлана Петрова. Длилась церемония полтора часа - молодожены были бласгословлены и прошли все необходимые обряды. Само действо проходило во дворе и балагане краеведческого музея имени Ем. Ярославского.

В целом, провести такой обряд обойдется в 80-100 тысяч рублей, сообщает ЯСИА.