Впервые в Якутске интернациональная пара провела старинный обряд саха
Алгыс, кормление огня, облачение в якутские национальную одежду и украшения — это и многое другое стало частью «Встречи невесты» по всем канонам якутов. В Якутске такой масштабный полуторачасовой обряд в стиле XIX века проводился впервые.
Интернациональная пара Дмитрий из Якутска и Хелен из Гонконга официально оформили свои отношения в Китае еще прошлой зимой. Тогда на торжество не смогла приехать их бабушка, экс-депутат Ил Тумэна республики Зоя Корнилова. Ей и пришла идея организовать свадебный обряд по всем правилам якутской культуры на родине жениха.
Сценаристом и режиссером свадебного обряда в стиле XIX века выступила кандидат искусствоведения Светлана Петрова. Длилась церемония полтора часа - молодожены были бласгословлены и прошли все необходимые обряды. Само действо проходило во дворе и балагане краеведческого музея имени Ем. Ярославского.
В целом, провести такой обряд обойдется в 80-100 тысяч рублей, сообщает ЯСИА.