11 и 12 августа в Якутии отмечают День физкультурника

СЕГОДНЯ 01:00 2018-08-10T05:42:31+03:00

В этот день можно бесплатно посетить "Дохсун" и "Модун" - не забудьте спортивную одежду

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11 и 12 августа по всей республике пройдут праздничные мероприятия, посвященные Дню физкультурника. Это и оздоровительная скандинавская ходьба, Дни открытых дверей в спорткомплексах «Дохсун» и «Модун», матчи по командным видам спорта и многое другое.

В выходные состоятся Дни открытых дверей в спортивных комплексах «Дохсун» и «Модун». Якутяне с 9 утра до 6 вечера смогут бесплатно посетить тренажерные залы, заняться бегом на манеже, а также записать ребёнка на секции по различным видам спорта.

10 августа в ледовом дворце «Эллэй Боотур» состоится товарищеский матч по хоккею среди детей. А 11 августа все желающие смогут посетить мастер-класс по фигурному катанию от тренера Екатеринбургской спортшколы Антона Киселева.

Утром 11 августа на массовую скандинавскую ходьбу якутян приглашают на стадион «Туймаада». В этот день на площади Орджоникидзе состоится летний Фестиваль силовых видов спорта. На разных спортивных площадках Якутска пройдут матчи по уличному баскетболу, пляжному волейболу, мини-футболу и кросс-биатлону, также состоится городской турнир по спортивному пейнтболу.

В этот же день пройдет открытый чемпионат города Якутска по парашютному спорту на точность приземления на площадке Тулагино-Кильдямского наслега.

Отметят день физкультурника и в районах Якутии. Так, в Сунтарском улусе в спортивном лагере «Эрэл» пройдут турниры по пляжному волейболу, веселые старты, викторина и турнир по мини-футболу, а также сдача нормы ГТО. В Чурапче пройдут соревнования по велогонке среди спортсменов и трудовых коллективов. А на тренировочной базе в селе Еланка Хангаласского улуса утро 11 августа начнется с оздоровительной зарядки и закаливания, сообщает минспорта республики.