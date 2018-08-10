2018-08-10T05:42:31+03:00
Спорт

11 и 12 августа в Якутии отмечают День физкультурника

Фестиваль силачей, запись на секции, мастер-классы
Вероника АММОСОВА
Поделиться:
В этот день можно бесплатно посетить "Дохсун" и "Модун" - не забудьте спортивную одеждуВ этот день можно бесплатно посетить "Дохсун" и "Модун" - не забудьте спортивную одежду
Изменить размер текста:

11 и 12 августа по всей республике пройдут праздничные мероприятия, посвященные Дню физкультурника. Это и оздоровительная скандинавская ходьба, Дни открытых дверей в спорткомплексах «Дохсун» и «Модун», матчи по командным видам спорта и многое другое.

В выходные состоятся Дни открытых дверей в спортивных комплексах «Дохсун» и «Модун». Якутяне с 9 утра до 6 вечера смогут бесплатно посетить тренажерные залы, заняться бегом на манеже, а также записать ребёнка на секции по различным видам спорта.

10 августа в ледовом дворце «Эллэй Боотур» состоится товарищеский матч по хоккею среди детей. А 11 августа все желающие смогут посетить мастер-класс по фигурному катанию от тренера Екатеринбургской спортшколы Антона Киселева.

Утром 11 августа на массовую скандинавскую ходьбу якутян приглашают на стадион «Туймаада». В этот день на площади Орджоникидзе состоится летний Фестиваль силовых видов спорта. На разных спортивных площадках Якутска пройдут матчи по уличному баскетболу, пляжному волейболу, мини-футболу и кросс-биатлону, также состоится городской турнир по спортивному пейнтболу.

В этот же день пройдет открытый чемпионат города Якутска по парашютному спорту на точность приземления на площадке Тулагино-Кильдямского наслега.

Отметят день физкультурника и в районах Якутии. Так, в Сунтарском улусе в спортивном лагере «Эрэл» пройдут турниры по пляжному волейболу, веселые старты, викторина и турнир по мини-футболу, а также сдача нормы ГТО. В Чурапче пройдут соревнования по велогонке среди спортсменов и трудовых коллективов. А на тренировочной базе в селе Еланка Хангаласского улуса утро 11 августа начнется с оздоровительной зарядки и закаливания, сообщает минспорта республики.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Динамо (Минск) – Зенит 9 августа 2018 года. Прямая онлайн-трансляция матча третьего квалификационного раунда Лиги Европы
Футбол, матч Динамо (Минск) – Зенит. Прямая онлайн-трансляция матча третьего квалификационного раунда Лиги Европы состоится 9 августа 2018 на стадионе Динамо. Состав команд, статистика личных встреч
Динамо (Минск) – Зенит (Санкт-Петербург) 9 августа 2018: Прогноз на первый матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы
Прогноз на матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы Динамо (Минск) – Зенит (Санкт-Петербург). Встреча состоится 9 августа 2018 года в 20.00 в Минске на стадионе «Динамо»
ПАОК - Спартак 8 августа 2018: прямая онлайн-трансляция матча 3-го квалификационного раунда Лиги Чемпионов
Футбол, матч ПАОК - Спартак 8 августа 2018. Прямая онлайн-трансляция состоится 8 августа 2018. Составы команд, прогнозы букмекеров на матч Лиги Чемпионов. 3-й квалификационный раунд
Новости 24
Новая музыкальная колонка Samsung похожа на якутский чорон
Два якутских фильма представят республику на кинофестивале «Окно в Европу»
В Якутии мужчина арендовал автомобиль и продал его
Якутскэнерго строит новые линии к подстанции "Майя"
4-летний ребенок выпал из окна пятого этажа в Якутии
На новом колесе обозрения в Якутске заменяют гайки
В перинатальном центре Якутска выписали первую тройню
На Ленских столбах появился бесплатный вай-фай
9 августа в Якутске масштабно отметят День коренных народов мира
В Якутии из продажи изъяли консервы, которыми отравилось 13 человек
В Мегино-Канагаласском районе на трассе "Лена"
В Якутии отменен режим ЧС регионального характера
Якутянин продал запрещенный препарат для роста мышц и получил штраф
На базе Высшей школы музыки в Якутии откроется композиторский факультет
Из-за наезда трактора на опору ЛЭП Хангаласский район остался без света
На паромной переправе в ДТП пострадали три человека
Десять якутян в Усть-Алданском районе отравилось консервами
Якутский дизайнер Петр Яковлев отказался от участия в проекте "Подиум"
Почву из пустыря в центре Якутска проверят на сибирскую язву
Ленские столбы получат статус национального парка
К концу года в Якутии будет запущена система экстренной связи «112»
В Якутии задержан мужчина с золотом и серебром на 67 миллионов рублей
Мобильные мошенники украли у двоих якутян более 280 тысяч рублей
Свинокомплексу в Мархе предписали следить за порядком на территории