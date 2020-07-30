Нацпроекты в действии: сквер «Мир» открыли в Якутии в год 75-летия Победы

Сквер Мир. Фото: пресс-служба правительства Республики Саха (Якутия)

В Якутии завершилось строительство очередного общественного пространства, построенного по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды», входящей в национальный проект «Жилье и городская среда». Сквер «Эйэ» (в переводе «Мир») открылся накануне селе Бердигестях Горного района.

Напомним, по решению президента России Владимира Путина, в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда" должно быть благоустройство не менее 31 тысячи общественных территорий, повышен индекс качества городской среды на 30 %, сокращено количество городов с неблагоприятной средой в два раза. Всего на эти цели из федерального бюджета выделят 269,3 млрд рублей, средства консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации составят 29,3 млрд рублей.

Фото: пресс-служба правительства Республики Саха (Якутия)

Очень символично, что сквер «Мир» появился в год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне и за год до открытия XXI Спартакиады по национальным видам спорта «Игры Манчаары» в Горном районе. Такие общественные пространства поднимают на другой уровень городскую среду. Бердигестях стал одним из первых сел, в котором построено общественное пространство по программе «Формирование комфортной городской среды.

Сквер «Эйэ» построен по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды», которая стартовала в 2017 году. Если в самом начале реализации проекта новые общественные пространства строились только в Якутске, то сейчас площади, скверы, детские и спортивные площадки появляются и в отдаленных населенных пунктах.

Фото: пресс-служба правительства Республики Саха (Якутия)

Весь ход работ, начиная с вовлечения жителей села, разработки проекта до реализации, организации последующего содержания, сопровождали специалисты Центра компетенций по вопросам городской среды при Управлении архитектуры и градостроительства при главе республики.

По задумке автора, архитектора проектного бюро «База 14» Леонтия Туласынова сквер сформирован как среда, где каждый может скрасить свой досуг и найти увлечение по интересам. Для этого, проектом предусмотрено множество функций.

Фото: пресс-служба правительства Республики Саха (Якутия)

Центральная часть сквера – площадь, посередине которой находится светящийся в ночное время арт-объект «Одуванчик», сделанный по мотивам картины «Три грации» известного якутского художника Андрея Чикачева. Вдоль берега озера Таралган есть зона отдыха с сидячими местами под навесами. Мощеная площадка, примыкающая к деревянному настилу вдоль озера, запланирована для различных праздничных мероприятий и выступлений.

Здесь также построены сцена с амфитеатром, детская игровая и спортивная зоны, куда входит скейт-площадка для подростков, воркаут для молодёжи и спортсменов, зона оздоровительного досуга для людей зрелого возраста, фудкорты и круглогодичный павильон. Кроме того, на территории сквера есть павильон, который не только обеспечит комфорт для посетителей, но и даст возможность иметь доходы на содержание. Перед главным входом, для удобства сельчан предусмотрено парковочное место.

Фото: пресс-служба правительства Республики Саха (Якутия)

Не случайно сквер назван «Мир». Сквер увязан с существующей площадью Победы. Переход в сквер запроектирован через мемориал, на котором размещены отрывок из гимна Горного улуса и тематические стихи народного поэта Семена Данилова. Композиция мемориала несет глубокий смысл: солнце, верхняя часть конструкции, олицетворяет мир, опоры – это люди, которые титаническим усилием добились Великой Победы, держат на своих плечах мирную жизнь.

Отметим, что на реализацию программы «Формирование комфортной городской среды» в Якутии в 2020 году направлено 347 млн рублей, из которых 276 млн рублей предусмотрены из федерального, 24 млн рублей – из республиканского и 46 млн – из муниципальных бюджетов. На эти средства благоустраиваются 46 дворовых и 8 общественных территорий.