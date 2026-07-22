Женщине по ошибке оформили умершего младенца в Прокопьевске Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Прокопьевске суд аннулировал запись о рождении ребенка, который прожил всего шесть суток. Ошибочно оформленные документы стали причиной судебного разбирательства, которое инициировала Кузбасская областная детская клиническая больница имени Ю.А. Атаманова, сообщает издание VSE42.Ru.

Все началось в январе 2026 года, когда местную жительницу экстренно прооперировали на 25-й неделе беременности. После кесарева на свет появился ребенок весом 490 граммов и ростом 30 сантиметров. Младенец оказался слишком слаб и прожил всего шесть суток. По действующим правилам электронное медицинское свидетельство о рождении выдается только если ребенок прожил более семи дней. Однако сотрудник больницы по ошибке оформил этот документ, и он автоматически отразился в личном кабинете женщины на портале «Госуслуги».

Когда неточность обнаружили, женщине предложили аннулировать ошибочно оформленное медицинское свидетельство. Она этого не сделала, и на основании электронного документа в местном отделе ЗАГС позже было выдано официальное свидетельство о рождении. Это стало поводом для обращения больницы в суд.

В иске руководство медучреждения указало, что запись о рождении была произведена незаконно, так как ребенок не дожил до установленного правилами недельного срока. Суд согласился с этими доводами. В итоге недействительными признали и медицинское свидетельство, и саму запись акта о рождении. Решение суда пока не вступило в законную силу.

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