Уголовная статья заставила мужчину вспомнить о ребенке в Якутске Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Житель Якутска погасил почти 900 тысяч рублей алиментной задолженности только после того, как на него завели уголовное дело. До этого мужчина долго игнорировал свои родительские обязанности и не перечислял деньги на содержание ребенка. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

Судебные приставы применили к должнику меры принудительного исполнения. Его привлекли к административной ответственности, но штрафы и предупреждения не дали эффекта. Тогда судебный пристав-исполнитель составил рапорт об обнаружении признаков преступления по статье о неуплате алиментов. В ходе проверки дознаватель усмотрел состав преступления и открыл уголовное дело.

Осознав реальную перспективу получить судимость, должник сразу обратился к приставу и выразил готовность полностью рассчитаться с долгом. В результате он перечислил 899 тысяч рублей.

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