В Сунтарском районе затопило 76 жилых домов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

К утру 22 июля паводковая обстановка в республике начала стабилизироваться. В нескольких районах вода пошла на спад, однако в некоторых населенных пунктах сохраняется подъем уровня рек. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

В Олекминском районе уровень Лены в городе Олекминске опустился до 1041 сантиметра, что на 31 сантиметр ниже показателей вечера 21 июля. Критическая отметка здесь составляет 1060 сантиметров. Несмотря на спад, вода пока не ушла с 32 дворовых территорий, один жилой дом остается затопленным.

В Хангаласском районе, в Исите зафиксировали снижение уровня до 1598 сантиметров, тогда как в Покровске вода продолжает прибывать. Там уровень достиг 829 сантиметров, прибавив 20 сантиметров за полсуток, но до критической отметки в 1370 сантиметров еще далеко.

В Сунтарском районе, в селе Сунтар вода затронула 150 дворовых территорий, из которых 76 - жилые дома. Автомобильное сообщение нарушено с поселками Кемпендяй, Туойдах и Тянкя, добраться туда сейчас можно только в объезд.

В Эвено-Бытантайском районе ситуация постепенно выправляется. В Батагай-Алыте уровень упал на 24 сантиметра за 6 часов, 22 из 24 затопленных ранее дворов уже освободились от воды, но остаются подтопленными стоянка и АЗС аэропорта Саккырыр.

В селе Кустур спад составил 29 сантиметров за 6 часов, до критического уровня остается примерно 70-80 сантиметров, затоплены 22 дворовые территории. Там же в пункте временного размещения по-прежнему находятся 27 человек, включая 12 детей. В Джаргалахе уровень снизился на 26 сантиметров за тот же период.

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