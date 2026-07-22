На трассе «Умнас» автомобиль наехал на лошадь, водитель попал в больницу Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В республике зарегистрировали два преступления, оба связаны с обманом. Расследование уголовных дел и проведение процессуальных проверок находятся на контроле прокуратуры. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

Оба дела о мошенничестве возбуждены в городе Якутске. Среди потерпевших – 44-летняя женщина, у которой под предлогом инвестирования в криптовалюту выманили больше 102 тысяч рублей. Деньги она сама перевела аферистам, рассчитывая на скорую прибыль. Сейчас оперативники устанавливают все обстоятельства обмана и ищут причастных к хищению.

В Хангаласском районе на 45-м километре региональной дороги «Умнас» произошла авария. 46-летний водитель «Хонда Фрид» на высокой скорости врезался в лошадь, которая внезапно выбежала на проезжую часть. Удар оказался серьезным, мужчину с травмами доставили в больницу. Кроме того, сотрудники полиции задержали четырех водителей, управлявших транспортом в состоянии опьянения.

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