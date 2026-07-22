Улицу Ленскую перекроют до конца сентября из-за капремонта в Якутске. Фото: дорожно-транспортная служба Якутска

В Якутске с сегодняшнего дня и до конца сентября закрывают сквозной проезд по улице Ленская. Причина долгого перекрытия - комплекс работ, которые проводят в рамках капремонта дороги. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

Ограничение начало действовать с 22 июля и продлится вплоть до 30 сентября 2026 года. Перекрытым оказался участок, который начинается от дома № 18 на Ленской и тянется до пересечения с улицей Петра Алексеева. Этот отрезок будет закрыт для проезда всех видов транспорта, будет работать тяжелая строительная техника и дорожные бригады.

Городские власти просят всех участников дорожного движения заранее продумывать альтернативные маршруты. Водителям советуют следить за временными знаками, которые выставят в районе проведения работ.

Наши соцсети: Телеграм-канал, Вконтакте, Одноклассники.

Обратиться в редакцию можно по телефону 8-914-197-70-04, а также по электронной почте tatiana.tsvenger@phkp.ru