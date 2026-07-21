Автобусы № 106 и № 124 изменили схему движения из-за размытых дорог в Якутске Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Якутске временно изменили схему движения двух автобусных маршрутов. Причиной стало размытие дороги на нескольких участках. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

Изменения коснулись маршрутов № 106 и № 124. У первого проблема возникла на въезде в микрорайон Сатал. Размыло дорогу по улице Севастьяновской. Водители довозят пассажиров только до магазина «Тундра», дальше транспорт не идет.

Маршрут № 124 лишился возможности проезжать по Намцырскому тракту, где дорожное покрытие также пострадало от воды. Автобусы этого направления пустили в объезд проблемного участка.

Ограничения будут действовать до тех пор, пока дорожные службы не устранят причины размытия и не восстановят безопасный проезд. Пассажиров просят заранее учитывать временные изменения при планировании поездок.

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