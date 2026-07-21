Сильные ливни пройдут в ночь на 22 июля в Ленском и Олекминском районах Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Якутске 22 июля синоптики обещают теплую и преимущественно сухую погоду. Ночью температура воздуха составит 12-14 градусов, днем столбики термометров поднимутся до отметок +26+28. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

Осадков в столице республики не ожидается. Ветер ночью будет дуть с северо-запада, а днем сменит направление на юго-восточное, его скорость составит 3-8 метров в секунду.

Совсем другая картина сложится в районах Якутии. На юго-западе и северо-востоке пройдут кратковременные дожди. Ночью ливни накроют Ленский и Олекминский районы, а днем сильные осадки переместятся в Сунтарский и Вилюйский районы, местами прогремят грозы. Ветер при этом будет умеренным, но во время гроз его порывы могут усиливаться до 15-20 метров в секунду.

Температура по республике ожидается контрастной. Ночью воздух прогреется до 14-19 градусов, а при прояснениях, на западе и северо-востоке похолодает до +8+13. На северо-западе и в горной местности столбики термометров и вовсе опустятся до +3+8 градусов. Днем основная часть районов окажется в тепле: от +24 до +29. Там, где зарядят дожди, и на северо-западе будет прохладнее - до 16-21 градуса. На побережье дневная температура не превысит +11+16 градусов.

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