Попросил телефон позвонить и убежал: уличного грабителя вычислили в Якутске

Житель Верхоянского района похитил телефон у прохожего в Якутске Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН. Перейти в Фотобанк КП

В Якутске оперативники уголовного розыска раскрыли уличное ограбление. В дежурную часть полиции обратился мужчина, который рассказал, что средь бела дня остался без сотового телефона. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

Все произошло во дворе дома на улице Каландаришвили. К заявителю подошел незнакомец и попросил телефон, чтобы срочно кому-то позвонить. Мужчина согласился помочь и протянул гаджет. Прохожий, схватив гаджет, быстро скрылся. На крики владельца он уже не реагировал.

Сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого. Им оказался 35-летний уроженец Верхоянского района, который ранее уже имел проблемы с законом. Он признался, что нигде не работает и остро нуждается в деньгах. Именно поэтому он решился на преступление. Он хотел забрать телефон, а затем сбыть его, выручив хоть какие-то средства. Но довести план до конца не успел. Похищенный телефон полицейские изъяли, в ближайшее время его вернут законному владельцу.

В отношении задержанного открыто уголовное дело по статье «Грабеж». Теперь мужчине грозит наказание вплоть до четырех лет лишения свободы.

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