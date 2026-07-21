В Якутске пройдет XVIII Конференция водоканалов России Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Якутске с 17 по 23 августа состоится XVIII Конференция водоканалов России. Мероприятие организовано Российской ассоциацией водоснабжения и водоотведения (РАВВ) при содействии правительства республики, городской администрации и местного АО «Водоканал». В конференции запланировано участие представителей министерств строительства и природных ресурсов, профильных комитетов Совета Федерации, специалистов водоканалов из полусотни городов и независимых экспертов в сфере ЖКХ. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

Событие нацелено на обмен опытом, оценку успехов в обеспечении населения питьевой водой и очистке сточных вод, формирование предложений для развития водопроводно-канализационной отрасли. Эта конференция в четвертый раз пройдет на Дальнем Востоке. Участники смогут изучить, как организована работа водоканалов в условиях сурового климата, и побывают на водозаборных объектах и канализационно-очистной станции «Жатай», принадлежащих АО «Водоканал» Якутска.

Основные события деловой программы развернутся 19 и 20 августа. В эти дни состоится пленарное заседание. Кроме того, запланированы круглые столы, посвященные модернизации инфраструктуры, обновлению сетей, совершенствованию законодательной базы и внедрению цифровых технологий в работу водоканалов.

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