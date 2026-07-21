Команда УФНС Якутии стала одной из лучших в конкурсе «Лидеры России». Фото: канал Айсена Николаева в MAX

Глава Якутии Айсен Николаев провел встречу с коллективом Управления Федеральной налоговой службы по региону, одержавшим победу в состязании «Лидеры России». Он охарактеризовал конкурс как один из наиболее важных проектов в сфере подбора кадров в масштабах государства. По его мнению, соревнование способствует выявлению одаренных руководителей, сплачивает сильных специалистов и открывает перед ними перспективы для карьерного развития.

В текущем году мероприятие президентской платформы «Россия - страна возможностей» впервые проводилось в групповом формате. Участие в нем приняли свыше 75 тысяч управленцев из всех субъектов РФ и 66 иностранных государств. После отбора в полуфинал прошли 719 команд, а триумфаторами стали лишь 60. Среди них оказалась и группа якутского УФНС.

В ходе беседы участники поделились впечатлениями о прохождении многоступенчатого тестирования, решении непростых административных задач до поздней ночи, работе без мобильных устройств и интернета в условиях строгих временных рамок, а также о сдаче нормативов ГТО.

Айсен Николаев выразил гордость за команду и подчеркнул, что теперь важно не останавливаться на достигнутом, продолжать самосовершенствоваться и достойно проявить себя в суперфинале.

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