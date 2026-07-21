Стрельба в кафе и погоня со стулом: в Таштаголе суд рассмотрит дело о разборке из-за экскаватора

Присяжные решат судьбу пятерых жителей Кузбасса, устроивших перестрелку в кафе Фото: Василий Вахрин. Перейти в Фотобанк КП

В Таштаголе коллегии присяжных предстоит разобраться в запутанной истории со стрельбой по людям прямо в зале кафе, избиением стулом и массовой дракой. Нашумевший летом 2025 года случай оброс новыми подробностями, сообщает издание «Сибдепо».

17 июля прошло предварительное слушание по делу пяти местных жителей. Их обвиняют в самоуправстве, хулиганстве и покушении на убийство двух и более человек. Все началось год назад с долга за экскаватор. Двое фигурантов требовали от владельца кафе вернуть деньги некоему человеку. Полетели угрозы расправы и удары, сначала на парковке у магазина, а потом хозяина притащили к самому кафе и запугали.

Развязка наступила в ночь на 27 июля 2025 года. Трое парней приехали в кафе, прошли в служебное помещение и закатили скандал хозяину. Перепуганный мужчина выбежал из здания и побежал прятаться на ближайшую стройку, но именно там его настигли преследователи. Мужчина получил травмы средней тяжести. В это же время в кафе под видом простой драки с посетителями началась стрельба. Зазвучали выстрелы из травматического пистолета, один из нападавших попал пулей человеку в живот, другой бил металлическим стулом по головам отдыхающих. Нападавших поймали, началось расследование.

Прошел год. Суд назначил рассмотрение дела в составе коллегии присяжных заседателей, и теперь именно им предстоит решить, были ли действия подсудимых спланированной расправой.

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