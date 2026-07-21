Восемь пациентов с туберкулезом принудительно доставили в больницы Якутии Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

С начала 2026 года судебные приставы республики обеспечили принудительную госпитализацию восьми пациентов с открытой формой туберкулеза. Люди представляли опасность для окружающих, но добровольно ехать в больницу не хотели, хотя их обязали к этому по решениям суда. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

Исполнительные документы поступили в подразделения приставов после того, как судебные решения вступили в силу. Сотрудники ведомства разыскали должников и доставили их в специализированные медучреждения принудительно. Среди госпитализированных - жители Якутска и Нерюнгри в возрасте от 30 до 46 лет. Шестеро из них проживают в столице республики, еще двое - в Нерюнгри. Все они имели подтвержденный диагноз и сознательно уклонялись от лечения.

Транспортировка больных проходила с соблюдением мер безопасности. Судебные приставы использовали средства индивидуальной защиты, чтобы исключить риск заражения.

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