В Сунтарском районе паводок затопил девять домов Фото: Олег РУКАВИЦЫН. Перейти в Фотобанк КП

К утру 21 июля паводковая обстановка в республике остается напряженной. Гидрологические посты фиксируют разную динамику уровней воды, где-то она продолжает расти, а где-то уже пошла на спад. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

Уровень воды в Олекминске достиг 1075 сантиметров при опасной отметке в 1060 сантиметров. В утренние часы зафиксировано небольшое снижение на два сантиметра, однако один жилой дом уже затоплен. В селе Саныяхтах вода, наоборот, поднялась за сутки на 18 сантиметров, до отметки 1077 сантиметров, но до критического уровня там еще далеко. В Хангаласском районе резкий рост дал Покровск - плюс 37 сантиметров за 12 часов, текущий уровень составляет 784 сантиметра при опасной отметке 1370. В Исите вода прибавила 11 сантиметров.

Самая тревожная картина складывается в Сунтарском районе. По данным на вечер 20 июля, из 150 обращений граждан проверено и составлено 118 актов. Вода зашла на 109 дворовых территорий и затопила 9 жилых домов, в которых проживают 472 человека, из них 298 детей. Нарушено автомобильное сообщение с населенными пунктами Кемпендяй, Туойдах и Тянкя. В Верхоянском районе на реке Яна уровень снижается, в Батагае спад составил 47 сантиметров за сутки. Однако на притоках вода продолжает прибывать: на реке Дулгалах в Суордахе и Томторе зафиксирован рост на 23 и 24 сантиметра соответственно, а на реке Адыча в Бетенкесе вода подскочила сразу на 86 сантиметров, приближаясь к опасным значениям.

В Эвено-Бытантайском районе в Батагай-Алыте вода ушла на 8 сантиметров, но 13 дворов пока остаются затопленными. В селе Кустур подъем составил 2 сантиметра, до критической отметки осталось 75 сантиметров, там в пункте временного размещения находятся 27 человек, включая 12 детей. В Джаргалахе вода спала на 30 сантиметров. Устойчивый спад отмечается в Ленском, Нерюнгринском, Оймяконском и Момском районах, хотя в Хонуу зафиксирован подъем на 29 сантиметров при уровне 405 сантиметров, что пока далеко от опасной нормы в 600 сантиметров. Ситуация находится под контролем Министерства по делам гражданской обороны и Службы спасения Якутии.

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