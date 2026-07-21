Продавца заставили вернуть 647 тысяч рублей за недействительную сделку в Якутии Фото: Мария ЛЕНЦ. Перейти в Фотобанк КП

Судебные приставы Нерюнгринского района помогли покупателю автомобиля вернуть сумму, которую тот потерял из-за недействительной сделки. Исполнительное производство касалось взыскания денег с продавца, не желавшего добровольно исполнять решение суда. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

Мужчина приобрел микроавтобус «Тойота», но сделка купли-продажи впоследствии была признана недействительной. Нерюнгринский городской суд обязал продавца вернуть покупателю 600 тысяч рублей, уплаченных за машину, а также компенсировать судебные расходы. Общая сумма долга составила 647 тысяч рублей. Продавец пропустил все установленные для добровольной выплаты сроки. Тогда за дело взялись приставы.

Сотрудники применили к должнику стандартный набор мер принудительного исполнения. Ему ограничили выезд за пределы России, а также выписали исполнительский сбор за затягивание выплаты. Впоследствии мужчина полностью погасил задолженность. Права взыскателя восстановлены, исполнительное производство окончено фактическим исполнением.

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