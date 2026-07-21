В Усть-Майском районе локализовали все действующие пожары Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Усть-Майском районе наметился перелом в борьбе с лесными пожарами. Все действовавшие на территории местного лесничества возгорания удалось локализовать, два из них уже полностью потушили. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

Речь идет о пожарах, которые в сумме прошли 150 гектаров. На их тушении работали 36 парашютистов-десантников Авиалесоохраны и 47 специалистов лесопожарных служб Якутлесресурса. Два других крупных очага охватили площадь в 1 828 гектаров. Их распространение остановили, и сейчас на этих участках идет дотушивание. Там задействованы 79 десантников и 41 лесной пожарный, всего более 120 человек.

Руководитель Авиалесоохраны Якутии Владимир Леонов объяснил, почему тушить приходится практически голыми руками. Местность в тех краях труднодоступная, холмистая, с болотистыми участками и толстым слоем мха. Загнать туда тяжелую землеройную технику невозможно, поэтому вся работа ведется вручную. Воду для тушения бойцы носят с боковых речек, часть доставляют вертолетами. На сегодня также запланирована локализация пожара в Амгинском районе и полная ликвидация возгорания в Верхнеколымском. Всего с начала пожароопасного сезона потушили 233 лесных пожара, один пожар на землях особо охраняемых природных территорий и 24 ландшафтных возгорания.

Наши соцсети: Телеграм-канал, Вконтакте, Одноклассники.

Обратиться в редакцию можно по телефону 8-914-197-70-04, а также по электронной почте tatiana.tsvenger@phkp.ru