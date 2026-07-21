Единый центр диспансеризации для участников СВО открылся в Якутске

Открылся Единый центр диспансеризации для участников СВО бойцов. Фото: Республиканский центр общественного здоровья и медицинской профилактики

С 20 июля в Якутске начал работу Единый центр расширенной диспансеризации для ветеранов боевых действий специальной военной операции. Он открылся на базе Республиканского центра общественного здоровья и медицинской профилактики и принимает всех участников СВО, проживающих в столице республики. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

Центр расположен по адресу: улица Бестужева-Марлинского, 1. Врачи ждут пациентов с 08:30. Главная задача - комплексно оценить состояние здоровья военнослужащих после выполнения боевых задач, вовремя обнаружить скрытые патологии и выявить факторы риска развития хронических заболеваний.

Программа обследования очень подробная. Каждого ветерана осмотрят терапевт, невролог, кардиолог, оториноларинголог, офтальмолог и хирург. Из диагностики назначат развернутые анализы крови, ЭКГ, ЭхоКГ, спирометрию, УЗИ. Особое внимание уделят последствиям контузий, баротравм, проблемам с опорно-двигательным аппаратом и сердечно-сосудистым рискам. Также с каждым обязательно побеседует медицинский психолог.

После полного обследования ветерану присвоят группу здоровья. Если врачи найдут отклонения, направят на углубленную диагностику или медицинскую реабилитацию по индивидуальному плану.

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