Врачи спасают двух пожилых женщин с ножевыми ранениями в Якутске Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В республике зарегистрировали девять новых преступлений. Расследование всех дел находится на контроле прокуратуры. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

В Якутске из квартиры дома по улице Лермонтова с проникающими колото-резаными ранениями госпитализировали двух женщин 1959 и 1960 годов рождения. В тот же день с улицы Б. Марлинского в больницу доставили 22-летнего мужчину с тяжкими травмами.

В Ленском районе и столице региона поступили заявления об угонах. У владельцев похитили мотоцикл «Регулмото Спорт 003» и автомобиль «Тойота Платц». Кроме того, в Якутске мошенники обманули жительницу по схеме с лжеинвестициями, сумма ущерба превысила 1,1 миллиона рублей. В Намском районе оперативники пресекли преступление в сфере незаконного оборота наркотиков. В Якутске же выявили факт повторного управления транспортом в состоянии опьянения. Также в Хангаласском районе поступило заявление о совершении преступления против половой неприкосновенности, по данному факту сейчас проводят проверку.

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