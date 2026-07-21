Около 3,5 тысячи гектаров тайги горит в Якутии Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

На утро 21 июля в Якутии в активной фазе тушения находятся четыре лесных пожара, охвативших три района республики. Общая площадь действующего огня составляет более 3,4 тысячи гектаров, основные силы брошены в Усть-Майский, Амгинский и Верхнеколымский районы. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

Самые крупные очаги зафиксированы в Усть-Майском районе, где полыхают два пожара на общей площади 1 828 гектаров. На их тушении задействованы 79 парашютистов-десантников Авиалесоохраны и 41 сотрудник лесопожарных служб Якутлесресурса. Кроме того, в Усть-Майском районе удалось локализовать два пожара на общей площади 150 гектаров, там сейчас работают 36 десантников, 47 сотрудников Якутлесресурса и две единицы техники.

В Амгинском районе продолжает бушевать пожар на 1 622 гектарах, с которым борются 46 десантников и 38 лесных пожарных. В Верхнеколымском районе возник очаг на 39 гектарах, туда направили 13 парашютистов-десантников.

Особые противопожарные режимы действуют на территории 17 районов республики и Якутска. Режим ЧС регионального характера действует с 10 июля, а в Амгинском и Усть-Майском районах дополнительно введен режим ЧС муниципального уровня. При обнаружении дыма или огня в лесу жителей просят звонить по номерам: 8-800-100-94-00, 8 (4112) 44-74-76 и 8 (4112) 44-77-28.

Наши соцсети: Телеграм-канал, Вконтакте, Одноклассники.

Обратиться в редакцию можно по телефону 8-914-197-70-04, а также по электронной почте tatiana.tsvenger@phkp.ru