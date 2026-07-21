Дорогу «Умнас» в Олекминском районе закрыли из-за паводка. Фото: Управтодор Якутии

В Олекминском районе из-за паводка полностью перекрыли движение по региональной дороге «Умнас». Вода затопила проезжую часть, сделав проезд невозможным и небезопасным. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

Приказом ГКУ «Управтодор РС(Я)» запрет начал действовать с 20 июля. Закрытым оказался участок с 630-го по 677-й километр, что фактически означает остановку сообщения между селами Юнкюр и Бирюк. Запрет касается всех видов транспортных средств. Дорога будет оставаться перекрытой до тех пор, пока гидрологическая обстановка не нормализуется и проезд снова не станет безопасным. Конкретные сроки открытия пока не называют.

Дорожники просят автомобилистов с пониманием отнестись к временным неудобствам, не пытаться проскочить через воду и заранее продумывать альтернативные маршруты движения.

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