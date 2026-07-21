Якутянин продал несуществующих жеребят и щенков на миллион рублей Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

Следователи ОМВД из Нюрбинского района завершили расследование уголовного дела против 30-летнего уроженца Сунтарского района. Мужчину обвиняют в серии онлайн-мошенничеств, жертвами которых стали жители разных уголков республики. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

По версии следствия, с января по апрель этого года фигурант размещал в интернете фальшивые объявления. Он предлагал купить жеребят, взрослых лошадей, породистых щенков и автомобильные запчасти. Цены ставил заметно ниже рыночных и обещал удобную доставку, чем и привлекал покупателей. Главным условием сделки была полная предоплата.

Чтобы развеять сомнения клиентов, мужчина скидывал им фотографии, которые скачивал из сети. Одного из покупателей он обманул на 70 тысяч рублей за жеребенка. После получения денег продавец под разными предлогами переносил сроки, а потом и вовсе переставал отвечать на звонки.

Оперативники выяснили, что география преступной деятельности оказалась куда шире одного района. Всего на удочку афериста попались 13 человек из Вилюйского, Горного, Чурапчинского, Амгинского, Мегино-Кангаласского, Намского, Олекминского районов и Якутска. Самый крупный перевод сделал житель Усть-Алданского района, он лишился 180 тысяч рублей. Общая сумма ущерба потерпевшим составила порядка одного миллиона рублей.

Все вырученные деньги мужчина потратил на ставки в букмекерских конторах. Сейчас материалы уголовного дела вместе с обвинительным заключением направлены в суд. Фигурант дожидается приговора под подпиской о невыезде.

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