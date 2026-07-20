Судебные приставы Якутии отправили на родину больше 60 иностранцев Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

За первые шесть месяцев 2026 года судебные приставы республики выдворили за пределы России более 60 иностранных граждан. Все они нарушили миграционное законодательство и находились на территории Якутии нелегально. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

Сотрудники Управления ФССП России по Республике Саха установили, что эти люди незаконно жили и работали в регионе без необходимых разрешительных документов. После решения суда каждого из них под контролем доставили в пункты пропуска через государственную границу. Там нарушителей передали пограничной службе для последующей отправки в родные страны. Процедура выдворения проходила через международные аэропорты.

Среди тех, кому пришлось покинуть Россию, оказались не только уроженцы стран ближнего зарубежья. Домой также отправились 24 гражданина Филиппин. Теперь въезд на территорию Российской Федерации для всех выдворенных лиц будет закрыт на длительный срок.

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