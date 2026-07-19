В Якутии прокуратура добилась путевки в лагерь для дочери бойца СВО Фото: Анатолий ЖДАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Якутии прокуратура восстановила права дочери участника специальной военной операции на летний отдых. Женщина из Якутска, чей муж сейчас на передовой, с ноября прошлого года пыталась устроить двоих детей в оздоровительный лагерь. Но в мае 2026-го ей дали путевку только на одного ребенка, а второму отказали – сказали, что мест больше нет. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

Мать не смирилась с таким решением и написала в Генпрокуратуру России. Проверку провели местные прокуроры и выяснили: городское управление образования нарушило порядок, который прописан в региональных документах. По правилам дети бойцов СВО имеют первоочередное право на такие путевки, но чиновники этот регламент проигнорировали.

«Внесено представление, по результатам рассмотрения которого дочь заявителя получила направление в лагерь «Радуга», – сообщили в надзорном ведомстве.

Контроль за тем, чтобы права девочки восстановили, вели уже сотрудники управления Генпрокуратуры по Дальневосточному федеральному округу.

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