Глава СК потребовал отчитаться о нерасселении аварийного дома в Якутске Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Якутске до сих пор не расселили многоквартирный дом на улице Чкалова, построенный еще в 1965 году. Эта история дошла до председателя Следственного комитета России Александра России. Здание давно признано аварийным, еще в 2020-м эксперты сказали, что жить в нем нельзя, но благоустроенные квартиры получила только часть семей, а остальные, включая многодетных, продолжают жить там. Подъезд регулярно заливает водами, зимой отопление включать не планируют, а жалобы во все инстанции результата не дали. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

Следственное управление СК по Республике Саха (Якутия) еще с августа 2025 года ведет уголовное дело по этой ситуации. Александр Бастрыкин затребовал у исполняющего обязанности руководителя регионального управления Шихбалы Амирсеидова срочный доклад: почему по делу тянется волокита. Кроме того, глава СК поручил ускорить следствие и доложить не только о ходе расследования, но и о том, как реально обеспечиваются права жильцов на нормальное жилье.

Исполнение поручений поставлено на контроль.

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